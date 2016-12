Drew Barrymore: "Sono grassa ma me ne frego, mangio qualsiasi cosa"

15:29 - Drew Berrymore non ha nessuna intenzione di stare attenta alla linea durante la gravidanza e si lascia andare ai peccati di gola senza rimpianti. Incinta del suo secondo figlio dal marito Will Kopelman, l'attrice ha confessato al magazine Ok! di essere perfettamente a suo agio nelle nuove curve: "Mangio qualunque cosa voglio, anche se non è salutare. Sono più grassa questa volta rispetto alla gravidanza precedente, ma non mi importa".

Neanche il parere del medico l'ha fatta allontanare dai carboidrati e Drew rivendica con orgoglio il fatto di non aver dovuto 'allargare' il suo guardaroba: "L'altro giorno il mio medico mi ha detto 'Credo che forse dovresti darci un taglio'. Davvero? Penso di stare andando alla grande. Entro ancora in questi jeans. Voglio dire mi fanno male quando li indosso, ma ci entro ancora. Proprio ora mi è venuta voglia di pasta"