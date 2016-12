16 giugno 2014 Diana Del Bufalo, un tormentone estivo contro la ceretta: "Ce l'ho pelosa" L'ex allieva di "Amici" posta sulla sua pagina Facebook "Foresta", un nuovo brano ironico e spregiudicato dove svela i suoi segreti più... intimi Tweet google 0 Invia ad un amico

17:30 - L'estate è ormai alle porte e anche l'ex allieva di "Amici" Diana Del Bufalo ha lanciato la sua hit su Facebook, svelando di non essere un'amante della ceretta. Nel video si vede infatti Diana che, chitarra alla mano, canta felice il suo inno intitolato Foresta: "Ce l'ho pelosa, fanc*** a quelle acide delle estetiste. Ce l'ho pelosa, la natura è bella perché è sincera. La mia gn*** splende di peli a schiera".

Non è la prima volta che Diana attacca il modello di donna perfetta. Con "Beep Beep (A Ha)", singolo uscito nel 2013, aveva preso in giro il punto di vista femminile sulla bellezza. Nel video del brano si vede infatti la Del Bufalo con alcune amiche, mentre camminano e si atteggiano come modelle professioniste. Sicurissime di fare colpo sugli uomini, non si accorgono però che la visione "maschile" è molto diversa dalla loro.



Con "Foresta" la critica è diventata più intima e personale; ora Diana avrà il coraggio di andare fino in fondo e mostrare la 'pelosa' verità?