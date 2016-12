Britney Spears dice addio a David Lucado

10:11 - Tempo di rotture per le dive del pop. Dopo Madonna, che ha rispedito a casa il toyboy, la crisi di Beyoncé con il marito Jay-Z e Jennifer Lopez che ha lasciato il ballerino Casper Smith; ora anche Britney Spears ha detto addio al fidanzato David Lucado. A mettere fine all'amore un video in cui lui la tradisce con un'altra. Una doccia fredda per i sostenitori della coppia, visto che solo pochi giorni fa il gossip li dava prossimi all'altare.

Nei primi giorni di agosto era iniziato a circolare un video (ora in vendita anche online) in cui si vede l'avvocato in compagnia di un'altra donna. Nel filmato Locado scherza e si diverte con lei, alle spalle della fidanzata famosa. Colto il flagrante, il traditore ha cercato di aggiustare le cose e un suo collaboratore ha assicurato che "David è davvero molto innamorato di Britney. Questa situazione è veramente spiacevole, da parte sua lui spera che tutto si possa sistemare".



Le corna, specie se di dominio pubblico, non sono però facili da portare e la popstar ha preferito mettere fine alla relazione. Ma Britney sembra aver già dimenticato l'ex e su Twitter ha cinguettato soddisfatta "Ahhhh la vita da single!".