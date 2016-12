Beyoncé sfida a distanza Miley Cyrus con un tour trasgressivo

10:15 - Nelle ultime tappe del suo "Mrs. Carter World Tour" Beyoncé sfodera le curve e gioca il tutto per tutto. Una sfida a distanza con la collega più giovane Miley Cyrus - che ha appena iniziato il suo tour negli Stati Uniti - a suon di coreografie supersexy e siparietti piccanti. Lo stile di Queen Bee è più sofisticato e maturo rispetto a quello dell'ex stellina Disney, che ha fatto dei look eccessivi e kitch il suo marchio di fabbrica.

Beyoncé si è fermata a Birmingham, nel Regno Unito, dove ha regalato ai fan uno show mozzafiato grazie anche alle sue curve prorompenti che rimangono le protagoniste assolute del palco. L'abitino di pailettes lasciava ben in vista il prosperoso décolleté e la cantante si è divertita a giocare anche con il lato B, mettendolo in evidenza con mosse studiate ad hoc.



Lontano dai riflettori, però, Beyoncé smette i panni di panterona supersexy per coccolare la figlia Blue-Ivy. Su Instagram la popstar condivide con i fan questi momenti di relax, mostrando la sua piccola mentre gioca a far la fotografa con la mamma.