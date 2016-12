17 febbraio 2014 Miley Cyrus, un tour a luci rosse, tra twerking e fellatio simulate La popstar non smentisce il suo nuovo corso e anche la prima data del "Bangerz Tour" è stata all'insegna della provocazione, tra costumi provocanti e mosse hard Tweet google 0 Invia ad un amico

09:51 - Miley Cyrus ha dato il via al suo "Bangerz Tour" nel giorno di San Valentino. La popstar ha costruito uno show perfettamente in linea con il suo personaggio attuale, tutto provocazione e riferimenti sessuali. Ecco quindi costumi succinti, masturbazioni e toccatine, un'allusiva cavalcata su un enorme hot dog, l'immancabile twerking e addirittura una fellatio simulata a un ballerino travestito come l'ex presidente Usa Bill Clinton.

Miley ormai sembra non fermarsi più e, anzi, la domanda che sorge spontanea è "dove potrà arrivare?". A meno di una virata improvvisa e un ritorno a un personaggio meno provocatorio, la Cyrus tra poco avrà esaurito le cartucce sul fronte dei comportamenti estremi.



Quale che sarà il futuro, per adesso non resta che divertirsi ammirando lo show messo in piedi, tra eros, ironia, trash e (perché c'è anche quella) musica. Il tour è partito venerdì dalla Roger's Arena di Vancouver, prima di 59 date che si snoderanno tra Canada e Stati Uniti.