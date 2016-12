Beyoncé scaccia la crisi con una maglietta anti-divorzio, ma spunta un'altra...

16:34 - Nonostante i rumor di un possibile divorzio in vista, Beyoncé e il marito sembrano ancora far parte della stessa "squadra". Per chiarire meglio il concetto la cantante ha pubblicato su Instagram una foto in cui indossa una maglietta da calcio con stampato 'Carter', il cognome del marito. Ma c'è chi è pronto a portare scompiglio in Paradiso, come la rapper Liv che ha messo in rima i tradimenti di Jay-Z.

Ormai la Signora Carter le ha provate tutte per mettere a tacere le voci che la vogliono al capolinea con il marito Jay-Z: dai siparietti focosi insieme a lui sul palco ai teneri quadretti famigliari con la figlia Blue Ivy, che riempiono il profilo Instagram e i mega-schermi dei suoi concerti.



Se da una parte la cantante sta facendo di tutto per convincere l'opinione pubblica che il loro è un matrimonio da favola, dall'altro c'è chi getta benzina sul fuoco. La rapper Liv ha infatti recentemente pubblicato i singolo "Sorry Mrs. Carter", una sorta di lettera aperta-rap per smascherare Jay-Z che a suo dire ci avrebbe provato con lei nel 2008.



"Volevo dire a Beyoncé che la rispetto. Non mi devo scusare di nulla, è successo e basta - ha precisato a Hollywoodlife - Volevo raccontare la mia storia attraverso la canzone e mi dispiace per come si sente. La stimo e la rispetto, è questa la ragione per cui non sono andata con Jay-Z. Non era mia intenzione metterla in imbarazzo".