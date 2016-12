Beyoncé imbavagliata in tour con Jay-Z

13:03 - Continua il tour ad alto tasso erotico di Beyoncé e Jay-Z, che quando salgono sul palco mettono da parte il ruolo di genitori amorevoli per vestire quelli di amanti passionali. La regina del pop ha fatto tappa con il maritino in New Jersey, dove si è presentata strizzata in un corpetto di pailletes nero slacciato, abbinato ad una mascherina di rete sul volto. Dietro le quinte, però, la coppia sembra essere ai ferri corti...

A quanto riporta il magazine "Closer" il loro tour "On the Run" sarebbe l'ultima chance che la coppia si è data per salvare il matrimonio, che dura ormai da sei anni. La crisi del settimo anno è alle porte e nelle ultime settimane si è vociferato di un presunto tradimento da parte di Jay-Z.



Per correre ai ripari hanno quindi deciso di assumere un consulente matrimoniale, che li seguirà tappa dopo tappa per tutti gli Stati Uniti in modo da prevenire eventuali tensioni e riportare la pace in famiglia.