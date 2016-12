27 giugno 2014 Beyoncé in tour col marito Jay-Z mostra il suo "lato" migliore sul palco A Miami prima tappa di "On the Run", il live che li vede in coppia anche sul lavoro Tweet google 0 Invia ad un amico

10:16 - E' iniziato il 25 giugno, a Miami, il loro primo tour mondiale "in coppia". "On the Run" ha debuttato sul palco del Sun Life Stadium e ha visto Beyoncé e Jay-Z decisamente scatenati. Balletti provocanti - le mise di lei erano da cardiopalma tanto da mostrare il lato B - e alcune delle loro canzoni più belle hanno fatto da colonna sonora per questo progetto che li vede insieme non solo nella vita ma anche sul lavoro.

Uno spettacolo mozzafiato che ha lasciato entusiasti i fan. Per rendere l'atmosfera ancora più magica hanno adattato alcune delle loro canzoni apposta per il concerto, come la famosissima "Holy Grail", originariamente duettata con Justin Timberlake, dove Beyoncé ha fatto da seconda voce al marito. Il momento più emozionante però, è avvenuto alla fine del concerto quando, sulle note di "Young Forever", i due hanno proiettato un video del giorno del loro matrimonio, nel 2008, e uno della loro figlia, Blue Ivy.