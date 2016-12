17 luglio 2014 "Shakira è incinta di tre mesi" Lo riferiscono Caracol Noticias e Fox News Latino ma la cantante e il calciatore Gerard Piqué per ora tacciono Tweet google 0 Invia ad un amico

12:31 - Alla cerimonia di chiusura dei Mondiali in Brasile Shakira è apparsa un po' appesantita e con un abito contenitivo. Subito i media si sono scatenati e Caracol Noticias prima e Fox News Latino dopo hanno comunicato senza dubbi: "Shakira è incinta". Sarebbe dunque il secondo figlio dopo Milan avuto un anno e mezzo fa dal calciatore Gerard Piqué. La coppia per ora non ha voluto smentire né confermare l'indiscrezione.

Insomma queste sono settimane delicate per la popstar che sta adottando tutte le dovute cautele per far sì che non ci siano complicazioni per la gravidanza. Da seria professionista pare che Shakira non se la sia sentita di annullare la sua presenza alla cerimonia di chiusura dei Mondiali ma al tempo stesso non ha voluto dar adito a pettegolezzi, indossando un abito contenitivo. Chissà se sui social e tramite una intervista esclusiva una delle coppie più invidiate del mondo confermerà questo lieto evento.