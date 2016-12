"Una tomba per le lucciole", per la prima volta al cinema il capolavoro della Ghibli

Arriva per la prima volta nelle sale cinematografiche " Una tomba per le lucciole ". Considerato uno dei lungometraggi più importanti dello Studio Ghibli e acclamato come uno dei più grandi capolavori del regista Isao Takahata , sarà nei cinema il 10 e l'11 novembre. Tgcom24 vi presenta una clip in esclusiva .

Uscito per la prima volta in Giappone nel 1988 e da noi apparso solo in versione home video, "Una tomba per le lucciole" è tratto dall'omonimo romanzo semi-autobiografico di Nosaka Akiyuki ed è riconosciuto come un caposaldo indiscusso dell'animazione giapponese, uno struggente, ma onesto racconto sulla guerra e sull'infanzia.



La storia è ambientata nel 1945, nella città di Kobe. Seita e Setsuko, di quattordici e quattro anni, sono due fratelli che perdono la madre durante una delle incursioni aeree dei B-29 americani sulla loro città. Il padre, ammiraglio della Marina Giapponese, non dà più notizie di sé. Poiché anche la loro bella casa è andata bruciata nei bombardamenti incendiari, Seita prende alloggio con la sorellina a casa di una zia. Frustrato dagli incomodi, dalle difficoltà imposte dalle circostanze, e insofferente nei confronti della situazione domestica in cui si ritrova, Seita decide di trasferirsi con Setsuko in un cava abbandonata sulle rive di uno stagno, dove ricreare una parvenza di calore familiare ma le cose on saranno semplici...