"Tiziano Ferro non è un evasore", assolto nel processo per reati fiscali

"Il fatto non sussiste". A pochi giorni da Natale per Tiziano Ferro arriva il regalo più grande. L'artista è stato infatti assolto dal tribunale di Latina da tutte le accuse per reati fiscali. Per il cantante era stata chiesta una condanna ad un anno: la Procura gli imputava un'evasione fiscale da oltre 3 milioni di euro per avere trasferito fittiziamente la residenza in Gran Bretagna tra il 2006 e il 2008 sottraendosi alla tassazione italiana.