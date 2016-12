24 ottobre 2014 "Swan Lake" tra amore e magia sulle punte La rivisitazione in chiave moderna di Matthew Bourne de "Il Lago Dei Cigni" sbarca al Teatro degli Arcimboldi di Milano dall'11 novembre Tweet google 0 Invia ad un amico

10:49 - Dopo il successo ottenuto quattro anni fa nel nostro Paese, il balletto moderno "Swan Lake" di Matthew Bourne torna al Teatro degli Arcimboldi di Milano dall'11 al 23 novembre. La rilettura, pur fedele alle musiche di Tchaikovsky, trasforma il balletto in una piéce che fonde danza, stile, ironia, spettacolo, sarcasmo e passione per creare un "Lago dei cigni" dei nostri tempi. La scena finale è stata inserita nel film cult "Billy Elliot".

La versione di Bourne è nota soprattutto per la sostituzione delle eteree figure femminili con un ensemble tutto maschile che presenta, al posto della fragile Odette, un Cigno maschio sensuale, forte e misterioso. Da qui il grande scalpore suscitato dalla lettura omossessuale dell’amore tra il Principe e il Cigno e dalla messa in scena delle dinamiche di una Corte che ricorda in molti aspetti quella anglosassone dei Windsor.



Ma, al di là della trasgressione, è lo stesso Bourne a spiegare il senso di questa scelta: “L'idea di un cigno maschio ha per me un senso perfetto - afferma Matthew Bourne - la forza, la bellezza, l'enorme apertura alare di queste creature mi induce più facilmente a pensare alla muscolatura maschile che a quella di un’aggraziata ballerina nel suo tutù bianco".



INFORMAZIONI - Repliche serali da martedì a domenica ore 20.45. Repliche pomeridiane sabato e domenica ore 16. Prezzi dei biglietti da 30 a 75 euro (escluso prevendite) www.showbees.it