"Suicide Squad", il trailer svela i protagonisti: Batman, Joker e il gruppo di supercattivi

E' arrivato il nuovo trailer di "Suicide Squad" , che ha finalmente svelato il bizzarro gruppo dei "peggiori eroi" di sempre dell'universo cinematografico Dc Comics. Tra i protagonisti Will Smith e Margot Robbie . Ma si riconoscono anche il misterioso Joker di Jared Leto e il Batman di Ben Affleck , che abbiamo conosciuto nel recente "Batman v Superman". Diretto da David Ayer , il film uscirà nei cinema il 18 agosto 2016.

La storia racconta di un ente governativo segreto gestito da Amanda Waller e chiamato "Argus", che crea una task force composta da terribili criminali. A loro vengono assegnati compiti pericolosi da portare a termine. In cambio la promessa di ottenere la clemenza per le loro pene detentive.



I criminali-eroi sempre sono Deadshot (Will Smith), Harley Quinn (Margot Robbie), Killer Croc (Adewale Akinnuoye-Agbaje), El Diablo (Jay Hernandez), Katana (Karen Fukuhara), Rick Flagg (Joel Kinnaman), Captain Boomerang (Jai Courtney), Slipknot (Adam Beach) e ovviamente Joker (Jared Leto). Nel ruolo di Incantatrice, il vero nemico del film, c'è Cara Delevingne.