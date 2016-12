17 aprile 2015 "Star Wars - Il risveglio della forza", Han Solo 32 anni dopo: "Chewbe, siamo a casa" E' stato rilasciato il secondo teaser ufficiale dal nuovo capitolo della saga di Guerra Stellari. E per la prima volta dal 1983 si vede Harrison Ford nei panni di Han Tweet google 0 Invia ad un amico

12:34 - "Chewbecca, siamo a casa". E' Harrison Ford nei panni di Han Solo a parlare, nel nuovo teaser ufficiale del nuovo film della saga di Star Wars, "Il risveglio della forza". Immagini che non fanno che alzare la temperatura dell'attesa per l'uscita del film, prevista per Natale. Una semplice battuta, ma di quelle che fanno fare un tuffo al cuore a tutti i fan che rivedono Ford nei panni di Solo per la prima volta dal 1983.

Il nuovo lancio del film è stato presentato da J.J. Abrams in persona durante lo "Star Wars Celebration Panel" che si è svolto nelle scorse ore ad Anaheim, in California.



Se già il primo teaser aveva scatenato l'entusiasmo dei fan, questo non farà che aumentarlo. Dai pochi minuti si comprende come Abrams abbia ripreso molti elementi della saga classica, dal panorama simile a quello del pianeta Tatooine, da dove tutto è iniziato, alla maschera di Dart Fener, distrutta. Ma soprattutto colpisce l'atmosfera, perfettamente in linea con quella della prima trilogia, piuttosto che della seconda, da molti criticata per l'eccesso di utilizzo di computer grafica da parte di George Lucas.