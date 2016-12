"Rogue One": ecco il primo trailer dello spin off di "Star Wars"

Gli appassionati di "Star Wars" non hanno bisogno di attendere fino all'uscita dell'Episodio VIII, al momento in fase di realizzazione. Il 16 dicembre arriva "Rogue One", primo di una serie di spin off che procederanno parallelamente alla saga ufficiale. Ambientato prima di "Una nuova speranza", racconta come i ribelli riuscirono a rubare i piani della Morte Nera. E' stato diffuso il primo trailer ufficiale.