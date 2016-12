15 marzo 2015 "Queen Rock Montreal", il mito di Freddie Mercury rivive al cinema A Tgcom24 una clip esclusiva del celebre concerto, nelle sale il 16, 17 e 18 marzo in versione restaurata e rimasterizzata Tweet google 0 Invia ad un amico

18:14 - I Queen tornano al cinema per un evento speciale: il 16, 17 e 18 marzo, arriva nelle sale "Queen Rock Montreal", il leggendario concerto del gruppo britannico, registrato al Forum della città canadese il 24 novembre 1981. Freddie Mercury e compagni tornano sul grande schermo, dopo il successo di "Hungarian Rhapsody: Queen Live In Budapest", che nel 2012 ha radunato oltre 80.000 persone nelle sale italiane. A Tgcom24 una clip esclusiva dello show.

La straordinaria performance, ritenuta tra le più belle di sempre della band inglese e non solo, fu la prima di sempre a essere interamente ripresa nel formato cinematografo 35mm. Oggi, le immagini originali dell’intero show, restaurate e rimasterizzate in Ultra HD con un magnifico surround sound, arrivano sul grande schermo per far rivivere ai fan le emozioni di allora, in un anno, il 2015, in cui si celebra il quarantennale di Bohemian Rhapsody, pubblicata per la prima volta nel 1975, e i trent’anni dalla storica esibizione al Live Aid.



A Montreal, tappa del Game Tour che fece segnare presenze record, come i 200 mila spettatori al concerto di Buenos Aires o i 250 mila delle due date a San Paolo, i Queen si esibirono in pezzi di culto come We Will Rock You (in una duplice versione), Let Me Entertain You, Play The Game, Somebody To Love, Killer Queen, Under Pressure, Crazy Little Thing Called Love, Bohemian Rhapsody, Tie Your Mother Down, Another One Bites The Dust e We Are The Champions. Brani che sono entrati nella storia della musica e che vale la pena riascoltare.