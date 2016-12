"Lolo - Giù le mani da mia madre", una commedia sulle relazioni genitori-figli

Il complesso di Edipo è al centro del nuovo film di Julie Delply, "Lolo – Giù le mani da mia madre", in uscita l'1 settembre al cinema. Un figlio fa di tutto per evitare che la madre quarantacinquenne, donna in carriera nel mondo della moda trovi un compagno. Quando lei incontra Jean-René (Dany Boom di "Giù al nord"), un informatico un po' imbranato, inizieranno i problemi. Tgcom24 vi offre una clip in esclusiva della commedia francese.