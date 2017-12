"Jurassic World - Il Regno Distrutto", ecco il primo trailer

Jurassic World riprende da dove ci eravamo lasciati con il precedente capitolo: l’addestratore Owen Grady e dall’ex responsabile del parco Claire Dearling sono pronti ad affrontare nuovi pericoli e nuove avventure. Questa volta a minacciarli è il perfido dottor Wu, che vuole manipolare gli embrioni dei mostri del Triassico rimasti per dare vita a una nuova battaglia per la sopravvivenza. In soccorso ai due arriva il professor Ian Malcolm (Jeff Goldblum), vecchia conoscenza di Jurassic Park...



Il film è diretto da Juan Antonio Bayona ("The Orphanage") e sceneggiato da Colin Trevorrow, regista del primo capitolo, e dal suo socio Derek Connolly.