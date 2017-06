"Jurassic World" svelato il titolo del sequel e il poster ufficiale

Si intitolerà "Jurassic World: Fallen Kingdom" l'atteso sequel di "Jurassic World". Lo ha annunciato ufficialmente la Universal pubblicando anche il primo teaser poster accompagnato dalla frase: "Fra un anno la vita trova un modo". Ed è partito così anche il conto alla rovescia per l'uscita del film al cinema, prevista per il 22 giugno 2018 (in Italia il 7 giugno).