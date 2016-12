"Conspiracy", che flop il nuovo film con Anthony Hopkins e Al Pacino

A volte non basta per un film avere un cast stellare. "Misconduct" in Italia arriverà con il titolo "Conspiracy - La cospirazione": si tratta di un legal-thriller che vede protagonisti due pezzi da novanta come Anthony Hopkins e Al Pacino . Nonostante la pellicola sia costata ai produttori ben 10 milioni di euro, ha guadagnato l'imbarazzante cifra di 130 euro nel Regno Unito durante il primo weekend di proiezione.

Invece negli Stati Uniti il lungometraggio aveva raggiunto quota 15mila dollari all'esordio in sala, arrivando poi a un totale di 24mila dollari. In Sud Corea, invece, ha raggiunto la cifra di 900mila dollari.



Il progetto diretto da Shintaro Shimosawa ha come protagonista un giovane avvocato, interpretato da Josh Duhamel, che si ritrova coinvolto in un delicato intrigo di potere tra Arthur Denning, un corrotto manager farmaceutico (Hopkins), e Charles Abrams (Pacino), uno dei soci del suo studio legale. Quando il caso prende una svolta pericolosa, l'uomo deve cercare di scoprire la verità prima di perdere tutto.



Intanto Anthony Hopkins, forse sperando in risultati economici migliori, si è votato ai blockbuster hollywoodiani. La sua presenza nel quinto capitolo della saga di "Transformers" è stata da poco confermata dal regista Michael Bay, tramite un post su Twitter.