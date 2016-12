23 gennaio 2015 "Cinquanta sfumature", Dakota Johnson: "Non ho vergogna, posso fare di tutto" L'attrice, protagonista del film tratto dal best-seller di E. L. James in uscita il 12 febbraio, svela a "Gioia" il segreto del suo successo Tweet google 0 Invia ad un amico

12:20 - Dakota Johnson senza inibizioni. L'attrice, protagonista dell'attesissimo film “Cinquanta sfumature di grigio”, tratto dall'omonimo best-seller e nelle sale dal 12 febbraio, racconta a Gioia il motivo che la rende perfetta per interpretare il ruolo di Anastasia. “Il mio segreto è che non provo vergogna – rivela la figlia di Don Johnson e Melanie Griffith - Non ho nessun problema, io posso fare qualsiasi cosa”.

“Cinquanta sfumature di grigio” promette di consacrarla sul grande schermo e la chiave del successo di Dakota Johnson sembra essere il non avere freni inibitori. Nulla spaventa l'attrice e modella che si è ritrovata per la prima volta nel cast di un film per gioco, quando a soli 10 anni fu voluta da mamma Melanie e dal suo compagno di allora Antonio Banderas in “Pazzi in Alabama”.

In “Cinquanta sfumature di grigio” la Johnson è Anastasia Steele, un ruolo che ha desiderato ricoprire a tutti i costi. Il film riproporrà le scene hot del romanzo di E.L. James, che la stessa attrice rivela di aver letto e apprezzato al di là delle sue pagine piccanti: «Leggendo il libro, la mia curiosità, più che alle scene di sesso andava alla storia d’amore, al modo in cui ognuno dei due scopre gradualmente l’altro”, dice la Johnson che aggiunge - Ciascuna di noi, in fondo, desidera essere Ana, la ragazza normale che conquista un uomo così difficile e accetta il tipo di relazione che lo rende felice. E se questo include il sadomaso – conclude l'attrice - perché no».