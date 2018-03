La collezione di Stella McCartney per l'autunno-inverno 2018-19 ripropone in chiave moderna l'unione di maschile e femminile, giocando con pezzi di alta sartoria. Su questa passerella niente è come sembra: la fodera di un cappotto da uomo diventa un vestito, i gilet si sovrappongono trasformandosi in giacche sartoriali, vestiti da sposa vintage cuciti insieme danno vita ad abiti in pizzo. Lavorazioni e colori diversi sono assemblati in chiave bohémienne per dare struttura e consistenza. Le stampe prendono invece spunto dalle opere dell'artista britannico J.H. Lynch, noto per i suoi dipinti evocativi di passionali donne degli anni '60. Così la "Tina" sbircia da sotto una nuvola di tulle e pizzo, mentre "Lisa" e "Nymph" appaiono volubili ed evocative attraverso un ricco pizzo o un tulle, indossato sotto un pesante cappotto Fur free Fur.

Non mancano gli accessori: borse e mini bag, portafogli, portachiavi, custodie e portamonete, rigorosamente griffati "Stella".