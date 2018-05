Una donna dalla doppia anima: elegante e posata all'apparenza, ma pericolosa e ribelle nell'intimo. Questo è il punto di partenza della collezione DROMe, caratterizzata dagli stessi contrasti di chi la indossa. Così sotto cappotti oversize si celano silohuette minimal ed essenziali, suggestioni sportswear, come l'uso di tessuti tecnici, sono rivisitate in modo più glamour, stampe digitali pitonate sulla nappa si mescolano all'organza.

Anche gli accessori riflettono questa doppia natura: i guanti sono lunghissimi o molto corti, micro borse cingono la vita come fossero marsupi e décolleté, in nappa, vernice o metallizzate, si alternano a tacchi squadrati e punte affusolate.