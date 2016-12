Usa, tetraplegico torna a usare la mano destra grazie alla tecnologia

Per cinque anni è rimasto paralizzato dal petto in giù. Ma ora Ian Burkhart , un uomo americano rimasto tetraplegico dopo un incidente, può utilizzare di nuovo la sua mano destra. Come scrive la rivista "Nature", Burkhart può muovere le sue dita grazie a un microchip e a delle trasmissioni nervose artificiali in grado di saltare il passaggio nella sua spina dorsale.

E' la prima volta che la medicina riesce ad arrivare a un risultato del genere con un paziente tetraplegico. Burkhart era caduto compromettendo la sua spina dorsale e perdendo così la possibilità di usare le sue mani e le sue gambe. Quello che assomiglia molto a un miracolo è arrivato dopo due anni di sperimentazione in laboratori: ora il paziente può mescolare lo zucchero nel caffè, usare la carta di credito, suonare attraverso un programma per pc.



La nuova tecnologia non rappresenta una cura per le paralisi. Burkhart, ex studente di economia dell'Ohio, può infatti usare la sua mano solo quando viene connessa al computer nel laboratorio in cui si sta svolgendo l'esperimento clinico. I ricercatori sostengono infatti che c'è ancora molto lavoro da fare prima di poter ridare la mobilità alle persone colpite da paralisi. Tuttavia il campo della ingegneria neuronale sta facendo importanti passi in avanti.