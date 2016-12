Usa, la missione di Obama: "Troviamo una cura e sconfiggiamo il cancro per sempre"

"Saremo il Paese che ha trovato cura definitiva" - "Stasera annuncio un nuovo sforzo nazionale per riuscire ad annientare i tumori - ha dichiarato Obama - e siccome ha mandato al tappeto così tanti problemi negli ultimi 40 anni, metto Joe a capo della missione". "Per i cari che abbiamo perso, per le famiglie che ancora abbiamo - ha proseguito - facciamo in modo che l'America sia il Paese che trovi una cura per il cancro una volta per tutte".



Biden: "Possiamo riuscirci" - Il numero uno della Casa Bianca ha poi "evocato" lo spirito di John Kennedy, che nel 1962 annunciava che gli Stati Uniti avrebbero portato l'uomo sulla luna. E Biden, che dopo la morte del figlio Beau ha rinunciato a candidarsi per la Casa Bianca, ha promesso che farà di tutto per arrivare al traguardo indicato dal capo dello Stato: "Se avessi potuto, avrei voluto essere il presidente che ha messo fine al cancro", ha commentato, "perché questo è possibile".



Tre obiettivi fondamentali - Per raggiungere l'obiettivo, il vicepresidente ha posto l'accento su tre obiettivi fondamentali: aumentare i fondi privati e pubblici destinati alla ricerca, aprire a più pazienti l'accesso alle sperimentazioni di nuove terapie e promuovere una più stretta collaborazione tra gli scienziati.



Il flagello dei tumori - L'Oms ha calcolato che nel mondo i casi registrati di cancro siano circa 14.068.000, con un tasso di mortalità di 8.202.000. La forma tumorale più diffusa è quella al polmone, seguita da seno e colon retto. Grazie alla ricerca globale, però, si sono fatti passi da gigante nella lotta a varie forme di cancro. In prima linea ci sono gli studi compiuti su diagnosi precoce e genomica, per la quale il governo americano ha stanziato 200 milioni di dollari.