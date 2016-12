Obama: "Usa in declino? Solo fantasie" E cita il Papa: "No odio verso i musulmani"

Obama ha esplicitamente ricordato le parole che il Pontefice pronunciò proprio davanti al Congresso lo scorso settembre: "Imitare l'odio e la violenza dei tiranni e degli assassini è il modo migliore per prendere il loro posto".



"Il futuro che vogliamo - ha affermato ancora Obama - è fatto di opportunità e sicurezza per le nostre famiglie, di uno standard di vita migliore e sostenibile, di un pianeta in pace per i nostri figli. Tutto ciò è nelle nostre possibilità. Ma solo se lavoreremo insieme, se avremo un dibattito costruttivo. Solo se consolideremo le nostre politiche".



"E politiche migliori - ha aggiunto il presidente americano - non vuol dire essere d'accordo su tutto. Questo è un grande Paese, con diverse regioni, abitudini e interessi. E' anche la nostra forza. Ma la democrazia richiede un legame fondamentale di fiducia tra i suoi cittadini".



"Non cedere a paure di fronte a cambiamenti" - "L'America - afferma Obama - ha più volte affrontato grandi cambiamenti: guerre, depressione, flussi migratori, lavoratori che hanno lottato per i loro diritti, movimenti che hanno lottato per espandere i loro diritti civili. Ed ogni volta - prosegue il presidente americano - ci sono coloro che ci dicono di avere paura del futuro, che chiedono di porre un freno al cambiamento, promettendo di restaurare la gloria passata. E ogni volta abbiamo superato queste paure. E per questo siamo diventati più forti e migliori di prima".



Appoggio implicito a Hillary Clinton - Un discorso ricco di ottimismo, quello di Obama, che ha raccolto applausi a scena aperta anche da parte di qualche repubblicano come il suo avversario del 2008, il senatore John McCain. "Spero che tra 10 mesi a succedermi sarà chi è veramante in grado di portare avanti quei cambiamenti che sono inevitabili. Ma il cui successo dipende solo da scelte condivise" ha detto in conclusione utilizzando parole che appaiono come un implicito sostegno alla candidatura di Hillary Clinton.