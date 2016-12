Una mela al giorno toglie davvero il medico di torno: scoperte nel succo proprietà antitumorali

"Noi abbiamo studiato per la prima volta in modo specifico proprio quali molecole antiossidanti vanno ad agire e su quali specifiche proteine della cellula", ha spiegato Angelo Facchiano, coautore della ricerca. Studi recenti hanno inoltre evidenziato che il consumo giornaliero di mele permette di ridurre le prescrizioni di farmaci e, per quanto riguarda le donne, di avere una vita sessuale migliore.



Interazione tra antiossidanti e proteine - Sapere che un certo tipo di cellula è "il bersaglio cui mirare è importante, ma non sufficiente - ha aggiunto Facchiano -. Per avere una visione completa e mettere a punto eventuali terapie è necessario conoscere quali sono i meccanismi molecolari e quali proteine sono coinvolte". Gli scienziati hanno effettuato al computer un gran numero di test per individuare quali interazioni avvengano tra i composti antiossidanti presenti nelle mele e le proteine umane. "Si tratta di una metodologia che offre grandi potenzialità e opportunità, tra cui quella di limitare la necessità di esperimenti di laboratorio che richiederebbero l'uso di reagenti costosi e strumentazioni complesse", hanno osservato gli studiosi.



Polifenoli contro il cancro - Le analisi si sono focalizzate su tre tipi di mela (annurca, red delicious, golden delicious) al fine di identificare e quantificare i principali composti antiossidanti in essi contentuti. "I polifenoli della mela ostacolano in particolare la replicazione ed espressione del Dna nelle cellule cancerose del colon, in particolare questo impedisce loro di duplicarsi e far crescere la massa tumorale", ha affermato Facchiano.



Antitumorali naturali - "Abbiamo scoperto inoltre che le proteine sulle quali i polifenoli potrebbero agire sono le stesse con cui interagiscono alcuni farmaci antitumorali recentemente sviluppati". L'ipotesi, su cui sarà necessario effettuare ulteriori studi, è quindi che alcuni composti presenti nelle mele abbiano un effetto preventivo agendo proprio sugli stessi meccanismi che vengono "colpiti" dai farmaci.