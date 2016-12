Una mela al giorno toglie davvero il medico di torno: più frutti, meno farmaci

Più mele, meno farmaci - Chi mangia una mela, anche piccola, ogni giorno non evita certo di andare dal medico o in ospedale, ma riduce sensibilmente la prescrizione di medicinali. E' questo il risultato dello studio americano, che ha suddiviso gli 8.399 soggetti che si sono sottoposti all'esperimento: i consumatori di mele erano "appena" 753 (il 9%), mentre i non consumatori ammontavano a 7.646 (ben il 91%). Dal confronto dei risultati, uniti al ricorso a studi precedenti sugli effetti benefici della frutta sull'organismo, è venuto fuori che il consumo quotidiano di mele è collegato a una migliore salute generale e una minore incidenza malattie anche gravi, come quelle cardiovascolari.



Al di là del proverbio - Nel loro articolo scientifico, i ricercatori precisano tuttavia che i risultati ottenuti non vanno "presi" alla lettera. Mangiare una mela al giorno non è garanzia assoluta di buona salute o di minore ricorso ai medicinali. Il tasso di incidenza dei vantaggi garantiti dal frutto varia, ovviamente, da caso a caso. Ma anche se non toglierà letteralmente il medico di torno, una mela al giorno non può fare che bene.