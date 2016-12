Ice Bucket Challenge, raccolti 106 milioni di euro grazie alle secchiate di ghiaccio

Il denaro rimanente è andato ad altre attività legate alla mission della Als stessa. La moda a fin di bene dell'estate 2014 - In principio fu Mark Zuckerberg. Il fondatore di Facebook raccolse infatti per primo la sfida lanciata dall'associazione e si gettò in testa un secchio pieno di ghiaccio .

Poi chiese di fare lo stesso a Bill Gates, che non ci pensò due volte . Il tutto sotto l'occhio della videocamera. Iniziò così una sorta di catena di Sant'Antonio proseguita per mesi.

L'Ice Bucket Challenge in poco tempo raggiunge notorietà in tutto il mondo. Anche l'Italia, con in testa il premier Renzi, partecipò con entusiasmo e qualche immancabile polemica. E non mancarono defezioni eccellenti, tra cui quella del presidente Usa, Barack Obama.