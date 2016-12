14 agosto 2014 Zuckerberg, secchiata d'acqua contro la Sla Poi sfida Bill Gates: "Hai 24 ore di tempo" Il fondatore di Facebook raccoglie la sfida dell'Ice Bucket Challenge, l'iniziativa ideata per raccogliere fondi per la ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica Tweet google 0 Invia ad un amico

15:43 - Mark Zuckerberg si autoinfligge, sotto l'occhio di una telecamera, una secchiata d'acqua ghiacciata. E' per una giusta causa: il fondatore di Facebook ha infatti raccolto l'invito a partecipare all'Ice Bucket Challenge, la sfida promossa dalla Als Association per sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca contro la sclerosi laterale amiotrofica. Zuckerberg ha poi "nominato" Bill Gates: il fondatore di Microsoft ha 24 ore di tempo.

Oltre a mister Windows, Zuckerberg ha tirato in ballo anche l'amministratore delegato di Netflix, Reed Hastings, e il direttore operativo di Facebook, Sheryl Sandberg. Per tutti il "conto alla rovescia" è iniziato.



A sfidare il fondatore di Facebook, invece, era stato il governatore del New Jersey, Chris Christie.



La penitenza per chi non si getta l'acqua in testa è comunque nobile: fare una donazione all'associazione.