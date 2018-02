Fecondazione, coltivati in laboratorio i primi ovociti umani

Un gruppo di ovociti umani è stato coltivato in laboratorio per la prima volta nella storia. E' il risultato di una ricerca rivoluzionaria condotta dall'Università di Edimburgo e pubblicata sulla rivista Molecular Human Reproduction. Lo studio costituisce un grande passo avanti verso possibili cure sia per la medicina rigenerativa sia per la fertilità, come ad esempio per donne malate di cancro che vogliono salvaguardare la possibilità di avere figli.