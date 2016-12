Fertilità, dagli andrologi cinque consigli per i ragazzi: via a progetto di prevenzione

Circa la metà degli adolescenti ha almeno un problema andrologico, che in molti casi può sfociare in infertilità maschile e che nelle ultime due decadi ha raggiunto valori preoccupanti. A lanciare l'allarme è la Sia (Società italiana di andrologia), secondo cui in Italia circa 250-300mila coppie devono far i conti con l'infertilità e nella metà dei casi dipende proprio dall'uomo. Per questo motivo gli esperti hanno diffuso cinque consigli salva-fertilità dedicati ai ragazzi, lanciando un progetto di prevenzione andrologica nell'età evolutiva "che coinvolgerà anche i pediatri italiani".