Donatori di sangue ancora in calo nel 2017: ai minimi dal 2009

Continua a calare nel 2017 il numero dei donatori di sangue in Italia, scesi ai minimi dal 2009. A donare sono stati poco più di un milione e 680mila, in calo di ottomila unità rispetto al 2016. Il trend negativo continua dal 2012, anno in cui si è osservato il picco con quasi un milione e 740mila. Per quanto riguarda il numero di donazioni, nel 2017 ne sono state effettuate in tutto 3.006.726, 30mila in meno rispetto all'anno precedente.