Diabete, pedalare riduce il rischio di ammalarsi: benefici anche dopo i 50 anni

Andare in bicicletta contrasta il rischio di ammalarsi di diabete . E' quanto emerge da uno studio dell'University of Southern Denmark, pubblicato sulla rivista Plos Medicine , secondo cui più si pedala più si "scongiura" la malattia con effetti positivi che si ottengono anche salendo in sella dopo i 50 anni. La riduzione del rischio di insorgenza della malattia è di circa il 20%. I benefici si evidenziano indipendentemente da altri fattori quali alimentazione e problemi di peso.

Lo studio - La ricerca ha coinvolto 24.623 uomini e 27.890 donne di età compresa tra i 50 e i 65 anni. Le informazioni raccolte riguardavano lo stile di vita, tra cui il livello di attività fisica svolta, le abitudini alimentari e naturalmente l'uso della bici sia a scopo ricreativo sia come mezzo di trasporto. Secondo l'Oms nel mondo le persone adulte affette da diabete sono circa 422 milioni, un numero quadruplicato rispetto al 1980 e destinato a raddoppiare nel giro dei prossimi vent'anni. Per contrastare questa tendenza, l'organizzazione ha invocato il rafforzamento della prevenzione e il miglioramento dell'assistenza medica.



Tutti in sella - Gli studiosi hanno osservato che andare in bici riduceva il rischio di diabete in maniera proporzionale alla frequenza dell'attività fisica. I risultati sono talmente positivi, hanno concluso gli epidemiologi danesi, da sostenere la validità di sviluppare programmi per incentivare le persone a utilizzare la bicicletta.