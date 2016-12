14 maggio 2014 Una maglietta per controllare il cuore

Adesso la salute si misura indossandola Un'azienda canadese ha creato una t-shirt con cui monitorare battito cardiaco, respirazione e altri parametri. L'indumento sarà d'aiuto alle persone asmatiche

14:22 - Nessuno strumento medico, niente fili e sensori. Per controllare il cuore durante un esercizio fisico, ma non solo, basterà semplicemente indossare una maglietta. Più specificatamente, una t-shirt dotata di piccoli elettrodi d'argento, in grado di trasmettere tutti i parametri vitali del nostro organo direttamente sullo smartphone. L'indumento è stato creato dall'azienda canadese OMsignal e potrebbe aiutare in particolare le persone asmatiche.