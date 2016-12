3 marzo 2014 Un guanto hi-tech può salvare il cuore L'organo di un coniglio fatto battere al di fuori del corpo dell'animale. Un dispositivo che tra una decina d'anni potrebbe salvarci la vita Tweet google 0 Invia ad un amico

13:32 - Un guanto che avvolge il cuore e lo fa battere anche al di fuori del corpo che lo ospitava. La speciale membrana sottile ed elastica, testata sull'organo di un coniglio, potrebbe essere usata sugli esseri umani tra dieci o 15 anni e sostituire il pacemaker. A mettere a punto il dispositivo sono stati gli scienziati dell'University of Illinois e della Washington University.

Un vestito su misura - Gli scienziati hanno realizzato il dispositivo perché aderisse alla perfezione al cuore del coniglio. In primo luogo, quando l'animale era ancora vivo, hanno scannerizzato l'organo e ne hanno creato un modellino in 3D tramite stampante. In seguito, hanno applicato la membrata e l'hanno fatta battere al perfetto ritmo.



Pericardio smart - Ma non si tratta di un pacemaker su misura. Secondo John Rogers, a capo della squadra che ha sviluppato il dispositivo, è come la versione artificiale di un pericardio, la membrana naturale che riveste il cuore. L'esperto precisa: "Questo pericardio artificiale è equipaggiato con dispositivi di alta qualità fatti dall'uomo che possono percepire e interagire con il cuore in modi diversi e rilevanti per la cardiologia clinica".



Interviene tempestivamente - Igor Efimov, ingegnere biomedico della Washington University dice che si tratta di un grande passo avanti. I circuiti sono una combinazione di sensori, che tracciano costantemente il comportamento dei tessuti, e di elettrodi che regolano con precisione il movimento del muscolo cardiaco. Lo scienziato aggiunge: "Quando percepisce un evento catastrofico come un attacco di cuore o un'aritmia, può applicare stimoli elettrici da diversi punti del dispositivo in moda fermare, per esempio, l'aritmia e prevenire una morte cardiaca improvvisa".