10 febbraio 2014 San Valentino, dieci regole al femminile fanno bene alla salute del cuore L'amore per gli altri nasce da quello per se stessi. I cardiologi statunitensi hanno suggerito le dritte perché lei si voglia più bene avendo cura del proprio corpo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:46 - Il 14 febbraio si celebrerà San Valentino, il giorno degli innamorati, ma l'amore per gli altri nasce da quello per se stessi. Per questo, i cardiologi del Mount Sinai Hospital hanno pubblicato il decalogo per la salvaguardia del cuore a misura di donna. Tra l'altro, febbraio, negli Stati Uniti è il mese dedicato alla salute cardiovascolare.

Il decalogo - Le dritte degli esperti includono la conoscenza di se stesse, l'attenzione all'alimentazione e i suggerimenti per attività fisica e controlli da non trascurare.



1. Ogni donna, annualmente e dai 20 anni in poi, dovrebbe conoscere i "suoi numeri" di pressione del sangue, livelli di colesterolo, trigliceridi, glucosio, indice di massa corporea

2. Se il punto vita supera gli 89 centimetri si è a rischio di patologie cardiovascolari, idem se i trigliceridi superano i 150 mg

3. A tavola si devono preferire frutta colorata, verdure e fibre

4. E' consigliato mangiare più pesce che carne rossa

5. Mangiare almeno una mela al giorno

6. Come snack una manciata di pistacchi, mandorle e nocciole, oppure frutti di bosco

7. Bere un bicchiere di vino al giorno

8. Fare attività fisica mezz'ora al giorno di tipo moderato o 75 minuti a settimana di tipo intensivo

9. Non ignorare il fiato corto o il gonfiore nelle gambe, sono sintomi da tenere sotto controllo

10. In gravidanza bisogna tenere sotto osservazione il diabete gestazionale, un'alterazione del metabolismo del glucosio che si verifica unicamente in attesa del bambino. Un test può essere utile per prevenire futuri eventi clinici e per la sicurezza del feto e della madre.