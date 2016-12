Troppo zucchero triplica i rischi di morte per malattie cardiache

Lo zucchero è nel mirino degli scienziati che ormai lo assimilano a "big killer" come il tabacco. L'ultimo studio associa l'eccessivo consumo della sostanza a un rischio triplicato di mortalità per malattie cardiache. La correlazione è stata svelata da una ricerca del Centers for disease control and prevention di Atlanta, in Georgia, pubblicata su Jama Internal medicine.