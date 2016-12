Gb, gli esperti: "Zucchero pericoloso come il tabacco"

18:56 - Dolce al gusto, amaro per la salute. Per gli esperti britannici, lo zucchero è dannoso come il tabacco. Un gruppo di medici e ricercatori d'Oltremanica ha lanciato la campagna "Action on Sugar" che chiede all'industria alimentare di ridurre del 30% la quantità contenuta nei prodotti.

Stop allo spot - Oltre al taglio netto di un terzo degli zuccheri negli alimenti di largo consumo disponibili presso la grande distribuzione, gli esperti propongono di bloccare la pubblicità su alcune bibite e sugli snack che sarebbero diventati una sorta di "alcol per l'infanzia", per i loro effetti deleteri sulla salute.



Per dire addio all'obesità - In questo modo, sempre secondo gli studiosi, si potrebbe arrestare nel giro di cinque anni la crescita esponenziale dei livelli di obesità nel Paese. Simon Capewell, professore di epidemiologia alla University of Liverpool, afferma: "Si deve agire in fretta, per cambiare l'atteggiamento di una industria alimentare che pensa ai profitti e non alla salute".



Oggi un adulto su quattro in Gran Bretagna è obeso e se non si interviene subito la percentuale raggiungerà il 60% degli uomini, il 50% delle donne e il 25% dei bambini entro il 2050.