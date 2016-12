Insonnia, il segreto per dirle addio è mangiare il riso

12:03 - Uno dei trucchi per dormire bene è mangiare il riso. Questo alimento ha un indice glicemico più alto di quello di altri cibi ricchi di carboidrati e aumenta il livello di una proteina che regola i livelli di serotonina, l'"ormone del buonumore", coinvolto anche nel meccanismo di induzione del sonno. Questo il risultato di una ricerca della Kanazawa Medical University, in Giappone, pubblicata su Plos One.

Lo studio - Gli esperti hanno analizzato la dieta di 1.848 persone di età compresa tra venti e sessant'anni anni, facendo loro annotare tutte le volte in cui mangiavano noodles, pane o riso, e dal punto di vista del sonno, valutandone la qualità secondo una scala di riferimento utilizzata a livello internazionale. Hanno scoperto che chi consumava più riso rispetto ad altri carboidrati come la pasta o il pane riposava meglio.



L'ipotesi avanzata nello studio è che questo alimento avendo un indice glicemico (che misura la velocità di trasformazione di carboidrati in zuccheri nel sangue) più alto di quello degli altri cibi ricchi di carboidrati fa aumentare i livelli di una proteina chiamata triptofano, favorendo la produzione di serotonina, che tra le altre funzioni ha anche quella di favorire il sonno.