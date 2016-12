Il tapis roulant batte la scrivania: chi lavora camminando produce di più

11:51 - L'ufficio di domani potrebbe somigliare a una palestra. Sostituendo le scrivanie con tapis roulant, infatti, si migliora la salute degli impiegati e si aumenta la produttività lavorativa. Questi i risultati di uno studio condotto dalla University of Minnesota e pubblicato su Plos one.

Come dei criceti - Gli esperti hanno coinvolto quaranta impiegati di un ufficio e per un anno hanno sostituito sedie e scrivanie con un tapis roulant attrezzato di telefono, un piccolo tavolo per scrivere e un computer. Gli impiegati, oltre a svolgere le normali mansioni lavorative dovevano anche camminare sul tappeto mobile a una velocità moderata di circa 3 chilometri orari. Inoltre, i volontari dovevano indossare un misuratore di dispendio calorico.



Migliori performance lavorative - Dai dati raccolti è emerso che gli impiegati che lavoravano camminando, avevano un consumo calorico giornaliero mediamente maggiore dell'8% rispetto a quando lavoravano seduti alla scrivania, risultato prevedibile. L'esito sorprendente, invece, è che, dopo un breve periodo di avviamento in cui si è registrato un lieve calo nelle performance professionali, gli impiegati si sono adattati bene alla nuova postazione di lavoro e la loro produttività - misurata in quantità, qualità del lavoro svolto e interazioni coi colleghi - è aumentata di un punto su una scala da zero a 10, quindi in modo significativo.