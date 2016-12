La moglie è più in salute se ilmarito si ammazza di lavoro

17:26 - Le mogli degli uomini "drogati di lavoro" hanno una salute migliore. In primis perché hanno una maggiore disponibilità economica che gli consente di dedicarsi alla cura di sé. A dirlo è una ricerca a cui hanno collaborato due atenei statunitensi, l'Università del Texas di Dallas e quella dell'Indiana, pubblicata sulla rivista Social Forces.

Al contrario non vale - Gli esperti hanno analizzato i dati sanitari di coppie quarantenni mettendoli in rapporto con le ore di lavoro dichiarate da entrambi i coniugi. Ma gli scienziati avvertono che questo meccanismo non funziona nel caso in cui a fare gli straordinari a lavoro è la donna, perché il rendimento economico non è uguale a quello garantito agli uomini.



Il segreto del benessere non è, però, neppure nel modello "classico" di famiglia, con la donna che sta a casa ad accudire i figli e il marito che va a lavoro. La formula perfetta è un gioco di equilibri, con il marito che lavora un po' di più e la moglie che dedica alla professione circa 40 ore a settimana.