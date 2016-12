E' arrivato in Italia il micro monitor iniettabile che controlla il cuore

15:35 - Impiantato per la prima volta in Italia all'ospedale Molinette di Torino, il monitor cardiaco più piccolo al mondo. Di dimensioni inferiori a una pila alcalina, Reveal Linq, è in grado di monitorare il cuore del paziente per tre anni. Lo strumento agisce come una micro spia silente e si inietta sottocute con una siringa.

Per diagnosi difficili - Reveal Linq migliora la diagnosi per alcune delle patologie più pericolose e difficili da riconoscere, come la sincope e la fibrillazione atriale. Lo strumento ha da poco ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione in Europa. A testarlo ed effettuare i primi impianti in Italia con successo è stato l'Ospedale Molinette di Torino su due pazienti con sincope e sospetta fibrillazione atriale silente.



Controllati per tre anni - Fiorenzo Gaita, direttore del reparto di Cardiologia universitaria della Città della salute delle Molinette, spiega: "Con una speciale siringa abbiamo iniettato in pochi minuti il dispositivo appena sotto la pelle del paziente, nella parte pettorale sinistra, attraverso una piccola incisione inferiore a un centimetro".



L'attività cardiaca del paziente viene registrata e, attraverso un sistema esterno di telemedicina, si inviano i dati diagnostici da casa del paziente all'ospedale. Il dispositivo, conclude Gaita, “oltre a confermare la diagnosi di sospetta fibrillazione atriale, può aiutare a valutare l'efficacia della terapia adottata”.