Cuore sano in menopausa con lo sport

15:07 - Gli sport di squadra possono aiutare a compensare il crollo verticale degli estrogeni nelle donne in menopausa. Questi ormoni, il cui livello cala naturalmente, sono cruciali per la salute del cuore. A svelare l'importanza dell'attività fisica come loro succedaneo è una ricerca dell'Università di Copenaghen pubblicata sulla rivista American Journal of Physiology.

Spie della salute del cuore - Michael Nyberg, tra gli autori dello studio, ha spiegato: "Gli estrogeni, ormoni sessuali femminili, sono delle sentinelle importanti per la salute cardiovascolare delle donne, per questo con la caduta del loro livello durante la menopausa cresce il rischio di aumento della pressione e di sviluppo di malattie cardiovascolari. La pressione aumenta in media del 10% nelle donne in menopausa rispetto alle loro coetanee che ancora non lo sono e crescono anche i marcatori per lo sviluppo di aterosclerosi, una patologia a carico delle arterie".



Pressione ridotta - Come risultato della ricerca, le donne che hanno praticato per dodici settimane il floorball-unihockey, un tipo di hockey che non si gioca sul ghiaccio, hanno ottenuto dei miglioramenti. Progressi che, in qualche modo, hanno aiutato a compensare la perdita di estrogeni che naturalmente avviene nella menopausa.



La pressione è risultata ridotta di quattro millimetri di mercurio, con una diminuzione del rischio di ictus pari al 40%. Inoltre, il divertimento del gioco in squadra con altre donne ha fatto sì che la loro salute psico-fisica risultasse nel complesso migliorata.