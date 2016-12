Un bicchiere di vino al giorno allunga la vita di un anno e mezzo

Vivere più a lungo è possibile con un consumo moderato di alcolici. Gli scienziati hanno calcolato in un bicchiere di vino al giorno al dì per lui e mezzo per lei, la giusta quantità per un guadagno di 1,3 anni di vita per i maschi e di un anno e mezzo per le donne rispetto a chi non beve affatto. Lo rivela una ricerca pubblicata sugli Annals of epidemiology dal gruppo degli italiani Nicola Orsini e Andrea Bellavia che lavorano presso l'istituto Karolinska di Stoccolma.