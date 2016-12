Cancro al seno, le obese hanno maggiori rischi di recidiva

16:58 - Le donne che hanno avuto un tumore al seno, se in sovrappeso o obese, hanno un rischio quasi doppio di avere una recidiva rispetto alle altre. Il risultato emerge dai primi dallo studio clinico Diana5 condotto negli ultimi cinque anni presso l'Istituto dei tumori (Int) di Milano. La ricerca è stata portata avanti su 2.300 donne tra 35 e 70 anni con diagnosi di carcinoma della mammella.

Punto di partenza - A riferire il dato è Marco Pierotti, direttore scientifico dell'Int, precisando che proprio in base a questi dati sta partendo un nuovo studio con l'obiettivo di verificare e prevenire il legame fra stili di vita e tumori.



Si tratta del Progetto MeMeMe, finanziato dall'Unione europea. Pierotti spiega: "I tre "Me" stanno per sindrome metabolica, dieta mediterranea e metformina. Quest'ultimo è un farmaco da cinquant'anni per curare il diabete che ha effetti metabolici simili a quelli di una dieta sana".

Al progetto potranno aderire 2mila persone, che seguiranno un programma di dieta e stile di vita, con l'aggiunta della metformina, eliminando abitudini che si è visto essere correlate allo sviluppo dei tumori e di altre malattie come diabete, ipertensione, obesità, coronaropatie".



Il reclutamento è partito: parteciperanno uomini e donne di almeno 55 anni con giro-vita superiore a 85 cm (donne) e ai 100 cm (uomini).