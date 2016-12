26 febbraio 2014 C'è della ciccia in Europa, i chili di

11:37 - In Europa il sovrappeso tra i ragazzi è diventato la norma. Questo l'allarme lanciato dalla World health organization con un report condotto in 53 Stati. In media, i problemi con la bilancia interessano oltre il 27% dei 13enni e il 33% degli 11enni. Una grana che riguarda da vicino anche l'Italia

Una media non aurea - Anche se i ragazzi del Belpaese non sono i più grassi - titolo che spetta a greci, portoghesi, irlandesi e spagnoli - non sono neanche i più magri, come olandesi e svizzeri. I dati che riguardano gli italiani ricalcano la media. Il sovrappeso a 11 anni salito al 35% per i ragazzi e al 22% per le ragazze, a 13 anni coinvolge il 27% dei ragazzi e il 17% delle ragazzine. Già a 8 anni, Il 49% dei bambini e il 42,5% delle bambine sono fuori peso forma, di cui obesi rispettivamente il 26,6% ed il 17,3%.



Poco allattamento ed esercizio - Lo spaccato del report dedicato all'Italia mostra che la prevalenza dell'allattamento esclusivo al seno fino ai 6 mesi di età è del 2%, agli ultimi posti della classifica. L'11,3% delle calorie totali assunte dalla popolazione italiana proviene da acidi grassi saturi, superando la dose raccomandata di massimo il 10%. Vengono 855 grammi di frutta e verdura a testa, più dei 600 grammi minimi raccomandati ma il consumo di sale è di 11 grammi al giorno per gli uomini e di 8 per le donne, mentre non si dovrebbero superare i 5 grammi al dì. Il problema fondamentale dei ragazzi resta l'inattività fisica: circa il 60% dei 15enni italiani (il 51% dei ragazzi ed il 61,8% delle ragazze) non è sufficientemente attivo.



Anche gli adulti non sono dei fuscelli - Gli autori del report spiegano: "La nostra percezione è che il sovrappeso sia diventato la norma nei bimbi europei. L'inattività fisica, abbinata a una cultura che promuove cibi economici e di scarsa qualità ricchi di sale, grassi e zuccheri, è fatale".



Lo studio riporta anche la situazione degli adulti italiani: il 54,1% degli over 20 è in sovrappeso, il 19,8% obeso. Gli uomini sono più grassi delle donne: il 61,8% è in sovrappeso, contro il 47,1% delle femmine. Gli uomini obesi sono il 21,2%, le donne il 18,5%.