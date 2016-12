Non solo rughe, la "punturina" di botulino potrebbe aiutare a dimagrire

15:31 - Il botulino potrebbe dare scacco non solo all'invecchiamento ma anche all'obesità. Gli studi sugli animali hanno mostrato che iniettare la tossina potrebbe ridurre il peso di un terzo in cinque settimane. Sono in corso i test clinici in Norvegia presso il Trondheim University Hospital.

Come funziona - La "punturina" nei muscoli della parete dello stomaco rallenta la velocità con cui il cibo transita nello stomaco, dimezzandola. In teoria, ciò fa sentire i pazienti più pieni per un tempo maggiore e questo dovrebbe indurli a mangiare meno. Un lungo tubo con una telecamera all'estremità viene inserito via bocca nello stomaco del paziente, la tossina è iniettata con un ago che scende attraverso l'endoscopio.