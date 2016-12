Apple al lavoro su un sensore in grado di prevedere l'infarto

11:25 - Al momento sono solo rumors. Secondo il San Francisco Chronicle, la Apple starebbe lavorando a una nuova gamma di dispositivi medici, in particolare, a un sensore in grado di predire gli attacchi cardiaci grazie al "suono del sangue" nelle arterie.

Il "suono del sangue" - I pettegolezzi sono alimentati dai nuovi “acquisti” dell'azienda di Cupertino: personale esperto di tecnologia applicata al campo medico. Secondo il giornale californiano, Apple sta sviluppando una nuova tecnologia in grado di predire gli attacchi di cuore, basata sul suono prodotto dal sangue nel suo tragitto lungo le arterie. Al progetto lavorerebbe Tomlinson Holman, rinomato ingegnere del suono.



Solo un iWatch? - Un sensore del genere dovrebbe essere indossato dalla persona, dettaglio che spalanca le porte a una generazione di dispositivi medici da parte di Cupertino o, più semplicemente, è un ulteriore indizio dell'arrivo di un iWatch. Un dispositivo che più indiscrezioni segnalano come centrato sugli aspetti di salute e fitness. In questa direzione, la ''campagna assunzioni'' di Apple. Gli ultimi arrivi sono stati Marcelo Lamego, ex responsabile della parte tecnologica per Cercacor, società specializzata in dispositivi medici, e Roy J. E. M. Raymann, che ha lavorato a sensori e metodi non farmacologici per migliorare la qualità del sonno. L'estate scorsa è stato "arruolato" Michael O'Reilly, manager specializzato in servizi medici.