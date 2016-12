Giuseppe Brindisi

Nato a Modugno (BA) il 7/6/1962. Studi in Scienze Politiche all'università di Bari. Comincia a 17 anni come DJ e speaker radiofonico. Lavora come giornalista sportivo nelle più importanti radio private di Bari. Dal settembre '90 collabora come corrispondente dalla Puglia con la redazione sport di Pressing (Italia Uno). Dal '91 assunto a Milano nella redazione sportiva a VideoNews dove diventa inviato di Pressing e conduttore di Studio Sport. Dal '93 a Studio Aperto dove conduce tutte le edizioni del TG. Dal 2000 capo della redazione romana di Studio Aperto. Dal 2001 al TG5 dove diventa capo della redazione Internet e conduce l'edizione della notte e in seguito quella delle 13.00. Da settembre a dicembre 2005 conduce Verissimo insieme con Benedetta Corbi. Dal 2011 a News Mediaset e conduttore di TGCom24. Dal luglio 2013 al TG4 come Capo Redattore di line e conduttore dell'edizione delle 19.00.